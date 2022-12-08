В Улан-Удэ задержан автор плаката "Нет страшной вовкиной ошибке"

Сотрудники полиции задержали двух человек после одиночного пикет на центральной площади столицы Бурятии Улан-Удэ. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
По данным правозащитников, в отдел полиции доставили пикетчика Илью Елисеева и его супругу Александру Елисееву, которая позвонила на горячую линию. Елисеев стоял на площади Ленина с плакатом: "Свободу слова, Свободу Филоновой Наталье, Нет страшной вовкиной ошибке!" (последние три слова образуют аббревиатуру "СВО", использующуюся для обозначения "специальной военной операции" в Украине). Елисеевых задержали после пикета, когда они сидели в кафе. Известно, что в отделе у них отобрали телефоны.
Как сообщила Сибирь.Реалии правозащитница Надежда Низовкина, сотрудники полиции отказываются сообщать, отпустили Елисеевых или нет.
- 2 декабря Советский районный суд Улан-Удэ продлил арест активистке Наталье Филоновой до февраля 2023 года по уголовному делу о нападении на полицейских. Дело в отношении активистки возбудили в конце октября. Ей вменяют нападение на двух сотрудников полиции, одному из которых она якобы сломала палец во время задержания на митинге против мобилизации.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.