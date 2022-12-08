В Улан-Удэ задержан автор плаката "Нет страшной вовкиной ошибке"

Сотрудники полиции задержали двух человек после одиночного пикет на центральной площади столицы Бурятии Улан-Удэ. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По данным правозащитников, в отдел полиции доставили пикетчика Илью Елисеева и его супругу Александру Елисееву, которая позвонила на горячую линию. Елисеев стоял на площади Ленина с плакатом: "Свободу слова, Свободу Филоновой Наталье, Нет страшной вовкиной ошибке!" (последние три слова образуют аббревиатуру "СВО", использующуюся для обозначения "специальной военной операции" в Украине). Елисеевых задержали после пикета, когда они сидели в кафе. Известно, что в отделе у них отобрали телефоны.

Как сообщила Сибирь.Реалии правозащитница Надежда Низовкина, сотрудники полиции отказываются сообщать, отпустили Елисеевых или нет.