В Ульяновске на блогера составили протокол из-за фамилии Навального

В Ульяновске на автора телеграм-канала "Симбирский шугожор" Виталия Ахмерова в полиции составили административный протокол о распространении информации об общественном объединении, признанном экстремистским. Поводом для этого стало упоминание в одном из постов имени оппозиционера Алексея Навального без какой-либо маркировки. Об этом сообщает "Медиазона".

Ахмеров опубликовал фото протокола. В нём говорится, что он составлен в связи с публикацией в телеграм-канале от 19 февраля, посвящённой тому, что администрация Ульяновска не разрешила активистам провести пикет памяти недавно скончавшегося в колонии Навального в сквере "Экран".

22 февраля Ахмеров рассказал, что его вызвали в полицию. Там был составлен протокол, где сказано, что блогер разместил публикацию, "используя имя и фамилию (личность) "Алексея Навального"", который "входит в состав наблюдательного совета некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", который был признан властями России экстремистским, как и штабы Навального. Полицейские считают, что Ахмеров распространил информацию об этих организациях, не указав, что их деятельность запрещена, за что ему грозит штраф.

Ахмеров назвал случившееся "фантастической чушью", отметив: "даже прокремлевские информагентства вроде РИА "Новости" в постах про того, кого нельзя называть, пишут его фамилию на букву Н без какой-либо маркировки". Это действительно так, однако, например, входящее в одну медиагруппу с РИА "Новости" агентство "Спутник" в своих публикациях о Навальном делает сноски: "Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов". Такие же сноски делают и ряд других российских СМИ и даже блогеров, продолжая их публиковать и после смерти оппозиционера, о Фонде борьбы с коррупцией и штабах Навального в сносках при этом не говорится.