В Ульяновской области 38 заключённых колонии объявили голодовку

38 заключённых исправительной колонии № 10 в Димитровграде в Ульяновской области объявили голодовку. Об этом сообщат издание 73online со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний. В ведомстве заявляют, что отказавшиеся от еды — злостные нарушители. Однако заключённые из колонии сообщают об унижениях и пытках, рассказывает издание.

По словам родственников заключенных, с начала февраля в колонии каждый день проводятся обыски. Надзиратели, как утверждается, избивают и пытают осуждённых. Пытающимся жаловаться угрожают сексуальным насилием и окунанием в унитаз. Об этом же сообщил глава правозащитного проекта Gulagu.net.

Правозащитница Олеся Маенкова рассказала корреспонденту 73онлайн, что передала сообщения о пытках в прокуратуру и Следственный комитет, а также в центральный аппарат УФСИН. Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков пообещал на следующей неделе лично встретиться с заключенными димитровградской колонии и их родственниками, пишет издание.

По версии ФСИН, голодовка объявлена нарушителями, недовольными условиями содержания. В ведомстве заявили, что накануне заключённые ломали имущество в камерах и ущерб только предстоит установить.