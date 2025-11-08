В Ульяновской области объявили забастовку строители ядерного реактора 

В Димитровграде объявили забастовку строители ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР. Им два месяца не платят зарплату. В среду около 300 человек вышли на акцию протеста, сообщает "Коммерсантъ".

Бастующие строители работают в обособленном подразделении компании "Оргэнергострой". Бывший советский институт принимал участие в строительстве более тысячи электростанций, в том числе атомных реакторов. Руководству Ульяновской области не удалось связаться с компанией, говорится в публикации "Коммерсанта".

Исследовательский реактор МБИР предназначен для научных экспериментов и исследования и испытания материалов для перспективных атомных реакторов, макетов элементов реакторных зон и тепловых реакторов малой и средней мощности. Его строительство началось 10 лет назад, он должен быть введён в эксплуатацию в 2028 году.

"Оргэнергострой" является генеральным подрядчиком проекта с конца 2020 года и должен завершить свою часть работ в 2027 году. Компания выиграла тендер стоимостью 33,396 млрд рублей — это около 413 млн. по текущему курсу.

Реакторы на быстрых нейтронах позволяют реализовать технологию замкнутого цикла для ядерной энергетики. Помимо МБИРа для исследований в этой области строится реактор БРЕСТ в Северске.