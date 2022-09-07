В условиях санкций сборная России по футболу сыграет с Кыргызстаном

Российский футбольный союз объявил о достигнутой договорённости провести товарищеские матчи сборной России против национальных команд Кыргызстана и Ирана.

При этом дата матча против Ирана, занимающего 22-ю строчку в рейтинге международной федерации футбола (ФИФА), пока не определена. Игра же против Кыргызстана, который занимает 95-ю строчку в рейтинге, пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

Издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на анонимные источники сообщает, что в следующем году Россия может провести товарищеские матчи против Сенегала и Перу. Якобы в данный момент об этом ведутся переговоры.

Известно, что в ближайших играх сборной России не примут участие её ключевые футболисты - Александр Головин, Алексей Миранчук и Артём Дзюба, выступающие за иностранные клубы. Они не вызваны на матчи главным тренером Валерием Карпиным. "Спорт-Экспресс" связывает это с "логистическими трудностями".

С начала вооружённого вторжения войск РФ на территорию Украины большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионатах мира и Европы, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов.

Владимир Путин, комментируя санкции в отношении российского спорта, заявил, что "отстранение атлетов попрало базовые права человека".