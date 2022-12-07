В Самаркандской области Узбекистана обнаружен бронзовый казан, принадлежавший кочевым племенам древнего Семиреченского оазиса. Артефакт, изготовленный во II-I веке до н.э., использовался в домашнем хозяйстве. Об этом сообщила Узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на Агентство культурного наследия страны.

Казан был найден в 1993 году жителем села в Пайарыкском районе Анваром Шогродовым, работавшим в то время директором школы. Он нашёл его при рытье канавы. Высота найденной посуды — 37, а диаметр горловины — 52 сантиметра.

Территория Пайарыка осваивалась человеком ещё с доисторических времён. Там находят изделия и рисунки каменного века. Бронзовый казан, как предполагается, принадлежал к более позднему времени и был создан саками — ираноязычными полукочевниками, относящимися к группе скифских народов.

Бронзовые казаны были найдены почти во всех регионах от северного Китая до Дуная, — говорится в сообщении Агентства культурного наследия. Они использовались для хранения жидких продуктов и хмельных напитков, готовки мяса и религиозных обрядов.