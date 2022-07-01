В Узбекистане проходят акции против поправок о статусе Каракалпакстана

В Каракалпакстане – автономной республике, входящей в состав Узбекистана - начались протесты. Их центром стала столица республики город Нукус. Акции прошли также в Чимбае и Муйнаке.

Жители Каракалпакстана выступают против проекта новой редакции Конституции Узбекистана, который был вынесен на общественное обсуждение 26 июня. Поправки предполагают, что из описания статуса Каракалпакской республики будет удалено слово "суверенная", а также убрано упоминание о праве Каракалпакстана на отделение от Узбекистана.

Уже вечером 26 июня, как сообщают местные информационные каналы, в соцсетях появились призывы к массовым выступлениям. 27 июня жители Нукуса писали, что в городе ограничили доступ к мобильному интернету. В пятницу, судя по видео, которые публикует информационный телеграм-канал ORDA, на улицах Нукуса собрались по меньшей мере сотни людей с флагами Каракалпакской республики.

Дополнительное возмущение вызвало задержание местного журналиста и активиста Даулетмурата Тажимуратова, который также призывал граждан выйти на митинги против проекта поправок в Конституцию. Как подтвердила сестра Тажимуратова, днем полицейские забрали его из его дома. Сообщается, что позже Тажимуратов был отпущен.

По сообщениям местных новостных пабликов, в Каракалпакстан введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии. Проводились задержания.

МВД Узбекистана сделало заявление о ситуации в Нукусе. В нем демонстрация названа незаконной, а также говорится о "неправильном толковании конституционных реформ". "Перед демонстрантами выступил глава республики. Люди начали расходиться. Сейчас полицейские проводят с протестующими разъяснительную работу", – указано в заявлении.

Республика Каракалпакстан – крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. Там проживают почти два миллиона человек. В республике признаются два официальных языка: каракалпакский и узбекский. В ранние советские годы существовала Кара-Калпакская автономная область, которая в 1936 году вошла в состав Узбекской ССР. В 1990 году Верховный совет Каракалпакской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Но в 1993 году был подписан межгосударственный договор о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана. Именно в этом договоре было закреплено право выхода из состава страны, прописанное также в действующей Конституции Узбекистана.