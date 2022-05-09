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В Варшаве российского посла облили красной краской

Плакат в Варшаве

В Варшаве совершено нападение на российского посла. Сергея Андреева облили красной краской во время церемонии возложения венка на кладбище, где похоронены солдаты Красной армии.

Опубликовано видео, на котором посла и сопровождающих его лиц окружают люди с украинскими флагами, скандирующие "Фашисты". Российское агентство РИА Новости опубликовало видео с послом без звука.

Польша занимает жёсткую позицию в отношении российского вторжения в Украину. В страну после начала войны прибыли более 3 миллионов украинских беженцев.

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