В Варшаве российского посла облили красной краской

В Варшаве совершено нападение на российского посла. Сергея Андреева облили красной краской во время церемонии возложения венка на кладбище, где похоронены солдаты Красной армии.

Опубликовано видео, на котором посла и сопровождающих его лиц окружают люди с украинскими флагами, скандирующие "Фашисты". Российское агентство РИА Новости опубликовало видео с послом без звука.

Польша занимает жёсткую позицию в отношении российского вторжения в Украину. В страну после начала войны прибыли более 3 миллионов украинских беженцев.