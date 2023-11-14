В Вашингтоне тысячи участников марша выразили солидарность с Израилем

Десятки тысяч демонстрантов собрались во вторник в Вашингтоне на марш солидарности с Израилем в его войне против ХАМАСа. Участники массовой акции осудили рост антисемитизма, сообщило агентство Reuters. Улицы, прилегающие к Национальной аллее, где проходила манифестация, были закрыты, в городе действовали повышенные меры безопасности.
Многие манифестанты покрыли плечи флагами Израиля и США. "Мы здесь, чтобы показать миру, что нас нельзя будет уничтожить ещё раз", цитирует Reuters 57-летнего Марко Аббу, спортивного тренера из Нью-Джерси, выходца из Израиля.
Демонтранты требовали и немедленного освобождения заложников, которых удерживают экстремисты ХАМАС.
Протесты и демонстрации – как пропалестинские, так и произраильские – не прекращаются в разных странах мира после 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на южные районы Израиля, убив 1200 человек и захватив приблизительно 240 заложников. Палестинские власти утверждают, что в результате ответных действий Израиля, погибло более 11000 человек.
Администрация президента США Джо Байдена призвала Израиль к установлению пауз в боевых действиях, с тем, чтобы мирные жители могли эвакуироваться, а в Газу была доставлена гуманитарная помощь, сообщает "Голос Америки".
Новость дополняется
Форум