В Вашингтоне вручена Международная женская премия за отвагу

В Госдепартаменте в понедельник состоялась ежегодная церемония вручения Международной женской премии за отвагу (International Women of Courage Award, IWOC). С момента учреждения премии в марте 2007 года Госдепартамент присудил ее более чем 190 женщинам из 90 стран, сообщает Русская служба "Голоса Америки".



Премия IWOC, присуждаемая госсекретарем США уже 18-й год, вручается женщинам со всего мира, продемонстрировавшим исключительную отвагу, силу и лидерство, выступая в защиту прав человека, гендерное равенство и равноправие, зачастую подвергаясь личному риску и жертвуя собой.



В этом году премии удостоены Бенафша Якуби из Афганистана, Фавзия Карим Фирозе из Бангладеш, Ольга Горбунова (Вольха Харбунова) из Беларуси, Айна Юсич из Боснии и Герцеговины, Мьинцу Вин из Бирмы (Мьянмы), Марта Беатрис Роке Кабельо с Кубы, Фатима Корозо из Эквадора, Фату Балдех из Гамбии, Фариба Балух из Ирана, Рина Гонои из Японии, Рабха Эль Хаймар из Марокко и Агатер Атухаир из Уганды.



"Женщины, получившие Международную премию за отвагу в этом году просто необыкновенны, – сказал госсекретарь Энтони Блинкен на церемонии вручения премии. – Они выступают в защиту домашних работников в Бангладеш и людей с ограниченными возможностями в Афганистане. Они разоблачают коррупцию в Уганде, борются с сексуальными домогательствами в Японии, выступают в защиту детей, ставших жертвами изнасилований во время войны в Боснии и Герцеговине, борются за демократию в Беларуси".



Блинкен подверг критике правительство Кубы за то, что оно не дало известной активистке Марте Беатрис Роке Кабельо возможности посетить Белый дом для получения награды.



Блинкен назвал Роке "несгибаемой защитницей прав человека на Кубе".



"Кубинские власти подвергли Марту длительной кампании задержания и жестокого обращения, в том числе запретили ей выезжать за границу, – сказал он. – Марта, возможно, не сможет быть с нами сегодня лично, но мы хотим, чтобы она знала, что все мы с ней каждый день".



Роке, в прошлом преподаватель статистики, была единственной женщиной среди 75 человек, арестованных во время так называемой "Черной весны" 2003 года режимом тогдашнего президента Кубы Фиделя Кастро.



Ее приговорили к 20 годам лишения свободы, но через год освободили по состоянию здоровья.



78-летняя Роке сказала в интервью агентству France Presse в Гаване, что кубинская оппозиция стала слабее после июля 2021 года, когда власти подавили массовые протестные выступления.



Она сказала, что не планирует бежать в США, пояснив: "Я никогда не думала о том, чтобы покинуть страну, потому что моя цель – сделать Кубу демократической".