В Ватикане проходят похороны папы римского Бенедикта XVI, умершего 31 декабря в возрасте 95 лет.

Траурную мессу возглавил папа римский Франциск. Это первый случай, когда папу хоронит его преемник. Бенедикт XVI стал первым за последние 600 лет понтификом, добровольно сложившим с себя полномочия в 2013 году.

Гроб кедрового дерева с телом покойного установлен на алые носилки. На гробе находится раскрытый Розарий (католические чётки и молитвы в Римско-католической церкви с использованием этих чёток), которым пользовался Бенедикт XVI. По окончании мессы тело понтифика будет упокоено в Ватиканских гротах.

В церемонии прощания с умершим папой в Соборе Святого Петра в Ватикане, которая продолжалась три дня, только в первый день, 2 января приняли участие более 60 тысяч человек.

Для участия в похоронах в Италию прибыли члены королевских семей Европы, а также представители христианских конфессий со всего мира.

В Риме усилен режим безопасности, около тысячи полицейских патрулируют улицы. Над Ватиканом введена бесполётная зона, сообщает Euronews.

Бенедикт XVI (в миру – Йозеф Ратцингер), избранный папой римским в 2005 году, ушёл на покой в феврале 2013 года. Причиной отречения от папского престола он назвал состояние здоровья. После отставки, получив почётный титул "папы на покое", Бенедикт поселился в бывшем женском монастыре Матери Церкви в Ватикане, крайне редко появляясь на публике.

Понтификат Бенедикта XVI был омрачён чередой скандалов, связанных со случаями педофилии среди католических священников. В ответ на вскрывшуюся проблему Бенедикт добился изменений в церковном законодательстве, упростивших отстранение священников, и уволил сотни служителей религии, обвинённых в сексуальном насилии. Также Бенедикт стал первым понтификом, который встретился с жертвами насилия и принёс им извинения.