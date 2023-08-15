В Великих Луках открыли восьмиметровый памятник Сталину

В городе Великие Луки Псковской области перед центральным входом на территорию завода "Микрон" установили восьмиметровый памятник одному из руководителей Советского Союза Иосифу Сталину.

Как сообщают региональные СМИ, памятник работы скульптора Михаила Красильникова при содействии местных властей открыли представители фонда культурного наследия "Русский Витязь". Заместитель гендиректора фонда Владимир Паршиков заявил, что по этому вопросу "нашлись единомышленники" и среди руководства завода "Микрон", и среди рабочих. "Люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину", - резюмировал он.



Издание РБК отмечает, что завод "Микрон" изготавливает и поставляет, в частности, грузовые и полочные стеллажи для торговли, магазинов и складов.