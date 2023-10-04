В Великобритании хотят ввести новые ограничения по продаже сигарет

Правительство Великобритании внесет на рассмотрение парламента законопроект, который запрещает продавать продукции с содержанием табака людям, которые родились после 1 января 2009 года.

Фактически, возраст продажи сигарет будет ежегодно увеличиваться на год, пока "не распространится на все население". Это потенциально позволит практически полностью отказаться от курения среди молодежи уже к 2040 году, говорится в публикации на сайте британского правительства.

"Я хочу построить лучшее и светлое будущее для наших детей, поэтому я хочу навсегда искоренить курение. Эти изменения будут означать, что наши дети никогда не смогут купить сигарету, что предотвратит их пристрастие к сигаретам и защитит их здоровье как сейчас, так и в будущем", – сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который выступил автором инициативы.

По данным правительства, в Великобритании из-за курения ежегодно умирают 64 тысячи человек. До 75 тысяч посещений врача общей практики каждый месяц приходится на болезни, связанные с курением. Каждый год экономика страны теряет 17 миллиардов фунтов стерлингов из-за связанных с курением безработицы, ранней смертности и расходов на здравоохранение.

"Курение не будет криминализировано, и наш поэтапный подход означает, что любой, кто может легально покупать сигареты сейчас, не будет лишен возможности делать это в будущем", – говорится в публикации правительства.