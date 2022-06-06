В Великобритании начался эксперимент по сокращению рабочей недели

Более 70 компаний различного профиля присоединились к эксперименту по введению четырёхдневной рабочей недели в Великобритании. В течение шести месяцев исследователи будут анализировать, как дополнительный выходной влияет на продуктивность, здоровье и счастье сотрудников, а также на доходы компаний, окружающую среду и гендерное равенство. Об этом рассказывает The Guardian.
Эксперимент основан на модели 100:80:100 — 100% оплаты за 80% времени в обмен на обязательство поддерживать 100% производительности. В исследовании примут участие более 3300 сотрудников различных компаний Великобритании, эксперимент станет крупнейшим в мире.
Джулиет Шор, профессор социологии Бостонского колледжа и ведущий исследователь пилотного проекта, назвала эксперимент "историческим опытом". "Мы проанализируем, как дополнительный выходной влияет на стресс и выгорание, на удовлетворённость работой и жизнью, на здоровье, сон и энергию сотрудников, а также на многие другие аспекты их жизни", – рассказала Шор.
"Моральный дух нашей команды уже улучшился, и мы надеемся, что наша производительность на работе станет выше", – сказал 25-летний Уайят Уоттс, руководитель компании Platten's Fish and Chips, которая присоединилась к эксперименту.
Эксперимент организован некоммерческой организацией 4 Day Week Global в партнёрстве с аналитическим центром Autonomy, кампанией 4 Day Week и исследователями из Бостонского колледжа, Кембриджского и Оксфордского университетов. Опыт по сокращению рабочей недели продлится шесть месяцев. В конце 2022 года аналогичные эксперименты должны пройти в Испании и Шотландии при поддержке их правительств.
- В России также неоднократно высказывались идеи о введении четырёхдневной рабочей недели. В начале мая 2022 года депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что "переход от пяти к четырём рабочим дням – вопрос недалёкого будущего". Вместе с тем он предположил, что это "приведёт к сокращению прибыли для некоторых видов бизнеса".
- По данным исследовательского центра портала Superjob, опубликованным в начале апреля 2022 года, переход на четырёхдневную рабочую неделю поддержали 48% респондентов. Около 32% выступили против, опасаясь снижения доходов. При этом в подавляющем числе опрошенных компаний ответили, что сокращение рабочей недели не рассматривают.
- В 2015–2019 годах подобный эксперимент проводился в Исландии. В рамках исследования около 3000 человек работали 35–36 часов в неделю без снижения зарплаты. По итогам эксперимент признали "ошеломляюще успешным": производительность труда выросла или осталась на прежнем уровне, а благополучие людей улучшилось. Работники стали меньше выгорать и уделять больше времени своему здоровью и хобби.
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