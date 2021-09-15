В Великобритании сменился министр иностранных дел

В Великобритании в результате перестановок в консервативном кабинете Бориса Джонсона сменился министр иностранных дел. Внешнеполитическое ведомство возглавила Элизабет (Лиз) Трасс. Ранее она была министром торговли. Трасс также возглавляет министерство по делам женщин и равных возможностей.

Лиз Трасс станет первой женщиной - представительницей Консервативной партии, возглавляющей министерство иностранных дел Британии.

Пост главы МИД покинул Доминик Рааб. Он возглавлял ведомство с 2019 года и фактически был заместителем Джонсона. Он руководил правительством весной 2020 года, в дни, когда Джонсон был госпитализирован в связи с COVID-19. В последние недели Рааб подвергался резкой критике - в связи с его поведением в дни захвата талибами (движение "Талибан" включено в России в список террористических и запрещено) Кабула. В этот момент он находился на отдыхе на Крите и не отреагировал на динамично менявшуюся обстановку в Афганистане.

Рааб остался в правительстве, получив менее престижную должность министра юстиции. Джонсон произвёл и другие перестановки в правительстве - на фоне недовольства действиями кабинета, который обвиняют в неспособности справиться с проблемами в экономике, вызванными последствиями пандемии.