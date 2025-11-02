В Великобритании в результате ножевой атаки в поезде ранены 10 человек

В Великобритании десять человек доставлены в больницу после нападения с ножом в поезде, девять из них получили опасные для жизни ранения, сообщает Би-би-си.

Нападение произошло вечером в субботу в поезде, который следовал из Донкастера в Лондон. После того, как в полицию поступили сообщения об атаке, поезд сделал незапланированную остановку на станции Хантингдон и полицейские задержали двух мужчин – они находятся под стражей.

На данный момент неизвестны личности задержанных, а также возможные мотивы нападения. В полиции заявили, что "на столь раннем этапе было бы неуместно строить предположения о причинах инцидента".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал произошедшее "ужасающим инцидентом". "Мои мысли со всеми пострадавшими, и я благодарю аварийные службы за их реакцию", – написал он в соцсети X.

Как пишет Би-би-си, ссылаясь на государственную статистику, с 2011 года в Великобритании в целом возросло количество преступлений с применением холодного оружия, однако за прошедший год оно сократилось на 1,4% – было зарегистрировано 49 600 правонарушений.

Ношение ножа в общественных местах карается лишением свободы на срок до четырех лет.