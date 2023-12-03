В Венесуэле проходит референдум о территориальных претензиях к Гайане

В Венесуэле в воскресенье проходит референдум по вопросу о территориальном споре с соседней Гайаной. Власти Венесуэлы предъявляют Гайане территориальные претензии, оспаривая принадлежность территории Гайана-Эссекибо. На референдум вынесены пять вопросов, последний из которых предполагает признание суверенитета Венесуэлы над этой территорией, которую контролирует Гайана. Она составляет около двух третей территории Кооперативной республики Гайана.

Референдум инициировали власти Венесуэлы во главе с авторитарным президентом Николасом Мадуро. Он первым, как сообщается, проголосовал на референдуме.

В 1899 году третейский суд в Париже (одним из арбитров тогда была и Российская империя) признал территорию Гайана-Эссекибо частью Гайаны - тогда она была колонией Великобритании. Теперь Венесуэла добивается отмены этого решения, утверждая, что оно было несправедливым. Власти Гайаны подали иск в Международный суд ООН, добиваясь того, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. В преддверии референдума этот суд постановил, что Венесуэла не должна предпринимать действий, которые бы оспаривали контроль Гайаны над территорией, но прямо не запретил проведение голосования. Один из вопросов на референдуме - об исключении территориального спора из юрисдикции Международного суда.

На спорной территории в последние годы открыты богатые месторождения нефти и газа.

Ряд комментаторов и жителей Гайаны опасаются, что власти Венесуэлы, гораздо более населённой и мощной в военном отношении страны, могут использовать итоги референдума для обоснования военного вторжения в Гайану. Мадуро заявлял, что таких планов нет, и референдум проводится для того, чтобы власти Венесуэлы заручились поддержкой населения в возможных переговорах.