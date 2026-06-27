В Венесуэлу прибыли 1600 иностранных спасателей для помощи в поисках выживших после двух мощных землетрясений, которые произошли в ночь на 25 июня. По последним данным, в результате землетрясений погибли 920 человек.

"За последние несколько часов Венесуэла приняла 17 рейсов с более чем 1600 членами спасательных команд на борту, и в течение следующих 24 часов ожидается прибытие еще 25 рейсов", – заявил заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Оливер Бланко.

К поискам присоединились спасательные команды из таких стран, как Мексика, США, Сальвадор, Швейцария, Колумбия, Испания, Эквадор, Чили, Доминиканская Республика и Панама.

Как пишет CNN, частые повторные толчки и нехватка тяжелой техники затрудняют спасательные работы.

"Каждый раз, когда мы созваниваемся с моей командой там, происходят сильные толчки… Это довольно постоянно, и это очень страшно. Это означает, что нашим командам приходится быть очень осторожными, отправляясь в эти населенные пункты, чтобы оценить ущерб или оказать необходимую помощь", – рассказала телеканалу CNN директор Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по странам Америки Лойс Пейс.

Как пишет CBS News, около 51 тысячи человек остаются пропавшими без вести.