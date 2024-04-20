В Венеции открылась 60-я Биеннале современного искусства

Квир-художники, бросающие вызов гетеронормативному обществу, художники-аутсайдеры, находящиеся на задворках мира искусства, художники, принадлежащие к коренным народам, которых на родной земле считают иностранцами, стали главными героями открывшейся 20 апреля в Венеции 60-й биеннале современного искусства.

Художественный руководитель Музея искусства Сан-Паулу Андриано Педроза, ставший куратором основного проекта биеннале, назвал выставку "Чужестранцы повсюду". Речь идет и о добровольном переселении миллионов людей, и о проблемах вынужденных беженцев, и о внутренних поисках этнической или гендерной идентичности.

В исторической части выставки собраны работы художников "Глобального Юга", которые в прошлом веке обретали новые пути в искусстве.

86 стран представили на биеннале национальные павильоны, четыре страны участвуют в выставке впервые.

Жюри во главе с профессором Колумбийского университета наградило "Золотым львом" павильон Австралии. В нем представлен проект художника Арчи Мура "Родные и близкие". Павильон погружен в полумрак. На черных стенах Мур, австралийский абориген, нарисовал мелом свое генеалогическое древо, 3484 имени людей, живших, как он утверждает, на протяжении 65 000 лет.

В центре зала находится искусственный пруд с черной водой, в нем стоит огромный стол, покрытый белоснежными стопками архивных документов о смерти коренных австралийцев, задержанных британской полицией.

Жюри отметило эстетическую силу и лиризм этого "скорбного архива", воскрешающего утраченное прошлое.

Специального упоминания жюри удостоился Косовский павильон, в котором представлены алюминиевые скульптуры Дорунтины Кастрати. Художница изучала положение работниц на фабрике сладостей в городе Призрен. Они трудятся стоя, и многим приходится делать операции на коленных суставах. Скульптуры напоминают как хирургические импланты, так и фабричное оборудование.

После вторжения в Украину Россия в Венецианской биеннале не участвует. В 2022 году павильон, построенный в 1914 по проекту Алексея Щусева, стоял пустой. В этом году его уступили Боливии, и сейчас там проходит коллективная выставка боливийских художников "Вглядываясь в будущее минувшее, мы движемся вперед".

В павильоне Украины проходит групповая выставка "Плетение сетей". Организаторы напоминают, что плетение маскировочных сетей для военнослужащих ВСУ стало важным занятием, имеющим не только практическое, но и символическое значение, поскольку объединяет общество. Создателей павильона приветствовала в видеообращении супруга президента страны Елена Зеленская. Войне посвящена также экспозиция в Польском павильоне "Повторяй за мной": украинцы, ставшие свидетелями боевых действий, описывают звуки войны (сирена воздушной тревоги, автоматные очереди, полет дрона) и предлагают посетителям их повторять.

Павильон Израиля не открылся. Художники, участвовавшие в его оформлении, заявили, что открытие состоится только после заключения соглашения о прекращении огня и освобождения заложников. Павильон находится под усиленной охраной, возле него прошли акции в поддержку Палестины.

Впервые в истории на биеннале побывает папа римский. Его визит намечен на 28 апреля. Понтифик, в частности, осмотрит павильон Ватикана, расположенный в женской тюрьме на острове Джудекка.

60-я Венецианская биеннале продлится до 24 ноября. Ожидается, что ее посетят более 800 тысяч человек.