В Венгрии утром 12 апреля начались парламентские выборы. Голосование проходит с 06:00 до 19:00 по местному времени. Больше восьми миллионов избирателей выбирают 199 депутатов Национальной ассамблеи.

К 09:00 явка составила почти 17%. На прошлых парламентских выборах явка за такой период составила 10,3%. У зарубежных избирательных участков наблюдаются очереди. Аналитики ожидают рекордную явку.

Главная борьба разворачивается между правящей партией "Фидес" во главе с 62-летним премьер-министром Виктором Орбаном и оппозиционной правоцентристской партией "Тиса" под руководством 45-летнего Петера Мадьяра.

Согласно последним опросам, "Тиса" лидирует с результатом от 38% до 50%, "Фидес" набирает от 29% до 39%. По оценке Reuters, оппозиция может получить до 138–142 мест, что даёт конституционное большинство и возможность менять основной закон.

Вместе с тем, по мнению наблюдателей, исход выборов остаётся неопределённым. Как отмечает The New York Times, избирательная система Венгрии была существенно изменена за годы правления "Фидес", и даже при меньшей поддержке партия Орбана может сохранить большинство за счёт особенностей распределения избирательных округов.

Всего в выборах участвуют пять партий, но реальная конкуренция ограничена двумя основными силами. Для прохождения в парламент необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

В свою очередь, СМИ сообщают о возможной российской дезинформационной кампании в интересах "Фидес". Орбан строит кампанию вокруг темы "война или мир", обвиняя Мадьяра в риске втянуть страну в конфликт с Россией.

Незадолго до выборов в разных СМИ, как в российских, так и в международных, были опубликованы материалы о связях Орбана и главы МИД Венгрии Петера Сийярто с Россией.

По данным журналистов, Сийярто летом 2025 года разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о возможном снятии некоторых европейских санкций.

Орбана также критикуют за недостаточную поддержку Украины. Будапешт неоднократно блокировал решения Евросоюза по оказанию помощи Киеву. Венгерские власти при этом заявляли, что не хотят быть втянутыми в войну России и Украины.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе посетил Будапешт и поддержал Орбана. Президент США Дональд Трамп также заявил о "полной и безоговорочной" поддержке действующего премьера. Орбана также поддержали премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, заявивший, что венгерский премьер защищает национальные интересы своих граждан и выступает за сильную Европу.

Мадьяр – бывший соратник Орбана, перешедший в оппозицию в 2024 году. Его кампания сосредоточена на внутренних проблемах – состоянии здравоохранения, транспорте и борьбе с коррупцией, а также на сближении с Брюсселем.

Партия "Тиса" возникла в 2020 году и до прихода в неё в 2024 году Мадьяра была "спящей". Мадьяр взял её под руководство, чтобы обойти регистрационные барьеры и успеть на выборы в Европарламент 2024 года. В результате "Тиса" набрала 29,6% голосов и получила семь из 21 венгерского мандата, заняв второе место после "Фидес" (44,8%). С июля 2024 года Мадьяр — официальный председатель партии, депутат Европарламента (фракция Европейской народной партии).

В своей кампании Мадьяр также назвал выборы "референдумом", который должен показать, продолжит ли Венгрия движение в сторону России под руководством Орбана или же вернётся не путь европейской демократии.

Предварительные результаты голосования ожидаются вечером 12 апреля после закрытия участков.