В Венгрии принят резонансный закон "о защите суверенитета"

Парламент Венгрии во вторник принял резонансный закон "о защите национального суверенитета" - по инициативе партии "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Глава правительства настаивает, что принимаемые меры помогут не допустить иностранного вмешательства в политические дела Венгрии. Но критики внутри страны наряду с западными официальными лицами высказывали опасения, что изменения ограничат инакомыслие так же, как и действующее в России законодательство о так называемых "иностранных агентах".

Венгерский закон предусматривает суровые наказания для партий, получающих зарубежное финансирование на избирательные кампании. Предусмотрено создание Управления по защите суверенитета - с широкими следственными полномочиями. Это начнёт действовать с 1 февраля, отмечает Венгерская служба RFE/RL.