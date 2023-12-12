В Венгрии принят резонансный закон "о защите суверенитета"

Парламент Венгрии во вторник принял резонансный закон "о защите национального суверенитета" - по инициативе партии "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.
Глава правительства настаивает, что принимаемые меры помогут не допустить иностранного вмешательства в политические дела Венгрии. Но критики внутри страны наряду с западными официальными лицами высказывали опасения, что изменения ограничат инакомыслие так же, как и действующее в России законодательство о так называемых "иностранных агентах".
Венгерский закон предусматривает суровые наказания для партий, получающих зарубежное финансирование на избирательные кампании. Предусмотрено создание Управления по защите суверенитета - с широкими следственными полномочиями. Это начнёт действовать с 1 февраля, отмечает Венгерская служба RFE/RL.
- Виктор Орбан считается наиболее дружественным Кремлю среди лидеров стран Евросоюза. Он не раз высказывался за прекращение войны в Украине, даже если для этого потребуются территориальные уступки с украинской стороны. Венгрия не оказывает Киеву военную поддержку. Орбан также заявлял, что Украина не готова сейчас к вступлению в ЕС.
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