Верховный суд России 22 июня рассматривает жалобу оппозиционера Алексея Навального на правила внутреннего распорядка в Исправительной колонии-6 во Владимирской области, где он отбывает заключение.

Оппозиционер требует выдавать ему письменные принадлежности, которые положены каждому заключенному. Их ему не выдаёт колония, в результате он не может писать письма и готовить жалобы, сообщает "Медиазона". Издание ведёт онлайн-трансляцию заседания.

"Общество в лице законодателя говорит [заключённым]: если что не так, жалуйтесь. Сразу пишите жалобу, это ваше главное право, — говорится в сообщении в социальных сетях политика. — И тут происходит восхитительный в своей наглости и беззаконии трюк. Уголовно-исполнительный кодекс никаких ограничений на пользование письменными принадлежностями не содержит. А вот правила внутреннего распорядка зон и тюрем написаны так, что основные жалобщики легко лишаются письменных принадлежностей, если этого хочет начальник зоны".

Иск Навального подан к министерству юстиции. Ведомство ответственно за исправительные колонии в России и утверждает правила внутреннего распорядка в них.

Выступая с речью, Навальный привел примеры жалоб из других колоний о доступе к письменным принадлежностям (в том числе от своего брата Олега Навального): "Кому-то выдают на четыре часа, кому-то выдают на десять минут, кому-то не выдают вообще", — цитирует его издание "Сота". — "Это не Навальный капризничает, это огромная проблема всей тюремной системы".

Представитель Минюста Евгений Ермасов на заседании сказал, что министерство анализирует только правовые нормы, а не то, как их применяют в конкретной колонии. Кроме того, минюст не создаёт правила внутреннего распорядка, их разрабатывают в колониях, следует из его слов. Процедура издания приказа была соблюдена, все согласования получены.

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