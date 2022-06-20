В Вильнюсе скончался актёр театра и кино Регимантас Адомайтис 

В Вильнюсе на 86-м году жизни скончался литовский актёр театра и кино Регимантас Адомайтис.

Адомайтис родился в 1937 году в городе Шауляй. В 1962-м он окончил актёрский факультет Вильнюсской консерватории. После этого работал в крупнейших литовских театрах, включая Каунасский государственный драматический театр и Национальный драматический театр Литвы.

В кино Адомайтис сыграл более семидесяти ролей, став одним из самых популярных прибалтийских советских актёров. Среди самых заметных его актёрских работ - роли в фильмах "Мираж", "Никто не хотел умирать", "Трест, который лопнул", "Авария", "Из жизни отдыхающих", "Зелёный фургон".

В конце 80-х Адомайтис стал членом литовского движения за демократические изменения "Саюдис". С 1989 до 1991 год был народным депутатом СССР.

В последние годы актёр боролся с онкологическим заболеванием.

Соболезнования в связи со смертью Адомайтиса выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр страны Ингрида Шимоните.