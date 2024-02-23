23 февраля в Вильнюсе открылся XII Форум свободной России — одна из крупнейших и наиболее представительная площадка российских заграничных антипутинских активистов.

Участники панельных обсуждений обменялись мнениями о переменах за последние два года, о том, нуждаются ли политзаключенные, арестованные после 24 февраля 2022 года, партизаны, поджигающие военкоматы в российских городах и российские добровольцы в рядах ВСУ, в защите со стороны международных правозащитных организаций.

Руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис убежден, что необходимо защищать права людей, которые разными способами выражают свой протест по поводу российской агрессии. Об этом пишет "Голос Америки".

Представитель проекта Through the wall ("Сквозь стену") Ростислав Павлищев полагает: неважно, какие термины нужно применять по отношению к жертвам режима. Важно называть их имена. Проект "Сквозь стену" занимается информационным обеспечением политзаключенных, и с этой целью всем неравнодушным россиянам можно писать заключенным в тюрьма и колонии письма и открытки.

Живущий и работающий в Украине адвокат, правозащитник, основатель гуманитарной инициативы "Пошук. Полон", член Совета Форума свободной России Николай Полозов убежден, что для политзаключенных важна не только амнистия, но и полная реабилитация. В своем выступлении на сессии он упомянул, что десятки тысяч людей удерживаются российским режимом в бесчеловечных условиях без судебных решений. Российские власти скрывают этих людей, их содержат в изоляторах на зонах, систематически избивают, пытают и морят голодом.