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В Вильнюсе задержан подозреваемый в нападении на посольство России

Табличка с надписью "Путин, Гаага ждет тебя" возле посольства России в Вильнюсе, Литва, 28 февраля 2022 года
Табличка с надписью "Путин, Гаага ждет тебя" возле посольства России в Вильнюсе, Литва, 28 февраля 2022 года

В Вильнюсе задержали подозреваемого в нападении на посольство России, сообщает портал Delfi. Здание посольства дважды пытались поджечь.

По данным издания, подозреваемый 1974 года рождения "уже попадал в поле зрения полиции" – другие детали не приводятся. Правоохранительные органы проводят расследование по факту причинения ущерба имуществу опасным для общества способом. Подозреваемому грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.

7 и 8 апреля неизвестный бросил в здание посольства бутылки с зажигательной смесью, в результате чего повредил стену.

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