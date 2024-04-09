В Вильнюсе задержан подозреваемый в нападении на посольство России

В Вильнюсе задержали подозреваемого в нападении на посольство России, сообщает портал Delfi. Здание посольства дважды пытались поджечь.

По данным издания, подозреваемый 1974 года рождения "уже попадал в поле зрения полиции" – другие детали не приводятся. Правоохранительные органы проводят расследование по факту причинения ущерба имуществу опасным для общества способом. Подозреваемому грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.

7 и 8 апреля неизвестный бросил в здание посольства бутылки с зажигательной смесью, в результате чего повредил стену.