В Вишневом четвертые сутки ликвидируют последствия обстрела

В городе Вишневое Киевской области четвертые сутки ликвидируют последствия российского обстрела.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в операции задействованы более 300 спасателей и 106 единиц техники. В результате обстрела начался пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы. Из города эвакуировали около 500 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что причиной взрывов стало поражение российскими войсками склада боеприпасов, принадлежащего одному из предприятий "Укроборонпрома".



По словам Зеленского, он получил всю информацию о расследовании от Службы безопасности, Министерства внутренних дел и Офиса генпрокурора. Возбуждено уголовное дело.

"Виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И, безусловно, будут увольнения в "Укроборонпроме", – сказал Зеленский.