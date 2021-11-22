Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Висконсине автомобиль въехал в рождественское шествие. Есть жертвы

Красный внедорожник на улице Уокеша, где проходит рождественский парад

В пригороде Милуоки, городе Уокешо в американском штате Висконсин в воскресенье днём внедорожник протаранил полицейские ограждения и врезался в рождественский парад. Погибли пять человек, не менее 40 пострадали. Об этом сообщила городская полиция.

Среди пострадавших есть дети, участники оркестра и танцевальная труппа. 12 из них доставлены в больницы.

Начальник полиции Уокешо сообщил, что подозреваемый в совершении наезда задержан. О его личности и возможных мотивах не сообщается.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG