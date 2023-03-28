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В военной академии под Петербургом умерли трое курсантов

Курсанты академии Будённого в Сертолово, архив

В военной академии связи в Сертолово под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов. За день до этого они были в увольнении. Об этом сообщает "Осторожно, новости".

Как пишет издание, троим курсантам стало плохо в казарме рано утром 27 марта. У них пошла пена изо рта, появились признаки эпилептического припадка. Спасти их не удалось.

Сообщается, что накануне они вернулись из увольнительной. Погибшие курсанты проходили службу по контракту, среди них были уроженцы Владивостока и Нальчика.

Военное следствие устанавливает обстоятельства и причину гибели курсантов, рассказывает "Фонтанка".

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