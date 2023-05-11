Во Франции в учениях участвовали военнослужащие других стран

На территории Франции с 23 февраля по 11 мая проводились широкомасштабные военные учения "Орион" для отработки взаимодействия французских войск с союзниками в условиях высокоинтенсивного конфликта, сообщило Международное французское радио.

Специальный сайт министерства обороны Франции обозначил две зоны действий, включающих 20 департаментов на востоке и юге страны. Почти 20 тысяч военнослужащих наземных сил, воздушного и военно-морского флота участвовали в маневрах. Газета Le Monde подчеркнула беспрецедентный масштаб операции "Орион". Французская армия использовала авианосец "Шарль-де-Голль", тысячи наземных и морских транспортных средств и кибероружие.

Крупнейшие за последние 30 лет учения с участием 19 тысяч военнослужащих из Франции, Британии, Бельгии, Германии, Испании, Греции и США должны были показать способность Франции координировать совместные действия дивизий НАТО и первой разворачивать свои силы на континенте.

Отвечающий за межармейское планирование операции генерал Ив Метейе рассказал газете Le Monde, что учения 2023 года отличались не только беспрецедентной масштабностью, но и своей продолжительностью. Новшество состояло в том, что учения проходили не по заранее разработанному сценарию, а во взаимодействии с автономным штабом условного противника.

Французские СМИ объясняют, что учения планировались еще в 2020 году, задолго до начала войны в Украине. Однако, новая реальность заставила, генштаб Франции переработать сценарии и поднять "уровень интенсивности". Разработанный окончательный план был опубликован заранее на сайте министерства обороны Франции.