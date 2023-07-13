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В воинской части под Москвой произошла массовая драка

В воинской части в подмосковном посёлке Калининец произошла массовая драка, в результате которой погиб один контрактник.

Как сообщает телеграм-канал "ЧТД", причиной драки стало то, что один из военнослужащих отлучился в магазин, после чего был избит военной полицией якобы за нарушение устава. За пострадавшего вступились его товарищи, в результате чего вечером на плацу выяснить отношения собрались уже около ста человек, некоторые из них были вооружены ножами. Погибший контрактник, имя которого не сообщается, скончался в госпитале, куда его доставили после потасовки.

Отмечается, что ранее в воинскую часть привезли контрактников из Кузбасса, которых после подготовки должны были отправить в Украину.

По информации издания Сибирь.Реалии, конфликт произошёл в части, на территории которой базируется 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии.

Официальных комментариев по поводу произошедшего от Минобороны России пока не поступало.

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