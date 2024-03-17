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В воинской части под Тирасполем дрон-камикадзе уничтожил вертолёт

На месте атаки беспилотника в воинской части под Тирасполем, 17 марта 2024 года
На месте атаки беспилотника в воинской части под Тирасполем, 17 марта 2024 года

В самопровозглашённом Приднестровье воинскую часть под Тирасполем атаковали дроном-камикадзе. Произошли взрыв и пожар, погибших нет. Об этом сообщило в местное министерство госбезопасности.

По информации издания "Новости Приднестровья", сгорел находившийся на аэродроме вертолет. Возбуждено уголовное дело.

По данным расследователей, установивших геолокацию воинской части, на аэродроме примерно с 2003 года находился вертолёт Ми-8. По всей вероятности, он был непригоден для полётов. Точного подтверждения этим данным нет.

Предполагаемый инцидент произошёл в день, когда жители Приднестровья проголосовали на выборах президента России на шести избирательных участках, открытых Россией на левом берегу Днестра, несмотря на противодействие со стороны Кишинёва. На это обратила внимание Молдавская служба Радио Свобода.

Кишинёв сообщения о вероятной атаке беспилотника пока не комментировали.

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