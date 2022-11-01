В Волгограде возбудили уголовные дела о ненадлежащем оказании услуг и о загрязнении вод после прорыва канализации. Из-за него более 200 тысяч волгоградцев остаются без воды и отопления уже пятые сутки. Расследование взял под контроль Следственный комитет России. Об этом сообщает издание "Блокнот".

Прорыв канализационной трубы произошёл в ночь на 28 октября – воды, загрязнённые фекалиями, продолжают течь по парку и городским улицам в Волгу. Коммунальные службы до сих пор устраняют последствия аварии.

После прорыва канализации в двух районах Волгограда отключили воду и отопление, в них ввели режим чрезвычайной ситуации. Без воды остаются более тысячи многоквартирных и 17 тысяч частных домов, работа детских садов и школ приостановлена. Жители пострадавших районов по возможности уезжают на дачи или посуточно снимают квартиры в соседнем районе. Оставшиеся скупают бутилированную воду. Власти, коммунальщики и сотрудники МЧС также организовали подвоз воды.

"Нарушено всё, что могло быть нарушено", – доложили о ситуации губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, приехавшему на место аварии 30 октября. Ему рассказали о прогнивших трубах из неподходящего металла, которые проложили ещё в 1970-х годах. "К настоящему времени труба получила высокую степень износа и проломилась под воздействием намокшего от дождей грунта", – сообщили губернатору на встрече с главой одного из пострадавших районов.

Бочаров потребовал устранить последствия аварии и наладить работу канализации к вечеру 31 октября. Однако 1 ноября вода в дома волгоградцев так и не вернулась.