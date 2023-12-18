В Волгограде осуждены военные. Они дали взятку, чтобы не ехать на фронт

Суд в Волгограде вынес приговоры пяти военнослужащим за дачу взятки командиру, чтобы избежать повторной отправки на войну в Украину. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Один из них приговорён к реальному сроку, двое – к условным, ещё двое – к штрафам.

Первоначально военнослужащим одного из мотострелковых батальонов Южного военного округа предъявили обвинение по статье о даче взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия. Позже четверым из них изменили части статьи на более мягкие.

Одному из подсудимых – Владиславу Колганову обвинение не смягчили. Он получил реальный срок. Его адвокат считает, что более жёсткий приговор тот получил, поскольку не остался в армии, а устроился на военный завод. В итоге его приговорили к двум годам колонии общего режима и штрафу в 750 тысяч рублей. Апелляция оставила приговор в силе, защитник планирует подать кассационную жалобу.

Еще двое подсудимых приговорены к трем годам условно и штрафу в 500 и 750 тысяч рублей, третий – только к штрафу в 150 тысяч рублей. При этом сумма взятки составляла 100 тысяч рублей.

Предъявлено ли обвинение исполняющему обязанности командира батальона, который предложил военнослужащим за взятки не возвращаться на войну, неизвестно.