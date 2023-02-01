В Волгограде перед приездом Путина установили бюст Сталина

В Волгограде в преддверии 80-й годовщины победы СССР в Сталинградской битве открыли памятники советскому диктатору Иосифу Сталину и маршалам Георгию Жукову и Александру Василевскому. Они представляют собой бюсты, установленные на постаментах высотой с человеческий рост у музея-панорамы "Сталинградская битва", сообщает Кавказ.Реалии.
Почётный караул возложил цветы к памятникам. В церемонии, как сообщает ТАСС, приняли участие почётные граждане города-героя Волгограда и представители детско-юношеского движения "Юнармия", а также ветераны войн в Афганистане и Чечне.
Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин в своём выступлении назвал Сталина, Жукова и Василевского "архитекторами Сталинградской победы". "Сегодня в недружественных странах ломают наши памятники, ломают памятники все, которые связаны с именем советского солдата. В нашей стране взят другой курс - на сохранение памяти о Великой Отечественной войне", - сказал Блошкин.
О намерении властей Волгограда установить бюсты советскому вождю и военачальникам времен Второй мировой войны стало известно в конце января. При этом памятник Сталину стал вторым в городе – в декабре 2019 года местные коммунисты установили скульптуру на территории областного комитета КПРФ.
2 февраля, как ожидается, Волгоград по случаю годовщины победы в Сталинградской битве посетит президент России Владимир Путин. Перед его приездом местные власти приняли ряд мер безопасности, которые жители города назвали беспрецедентными.
- В 2013 году депутаты Волгограда приняли решение об установлении на въездах и выездах из города табличек "Сталинград" в памятные даты – всего шесть дней в году – но на этот раз таблички сменили за два дня до торжеств, уже 30 января.
- Современное название Волгоград получил в 1961 году, после разоблачения так называемого культа личности Сталина. До этого на протяжении 36 лет он именовался Сталинградом. Историческое название города – Царицын, по имени реки Царицы. В честь Сталина его переименовали, потому что во время Гражданской войны тот руководил обороной города. Во время Великой Отечественной войны Сталин был Верховным главнокомандующим. Сталинградская битва была одним из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, победа в ней означала перелом в войне с Германией в пользу Красной армии.
- В годы правления Сталина жертвами массовых репрессий в СССР стали миллионы людей. После его смерти многие репрессированные были реабилитированы, а связанные со Сталиным объекты, в том числе города - переименованы. Снесли также памятники Сталину.
- В последние годы в ряде городов России были поставлены памятники советскому вождю. Как правило, их устанавливают на частной территории, например во дворах обкомов КПРФ. Есть, однако, и памятники в публичных местах, как в Волгограде.
- В связи с 80-летием победы в Сталинградской битве и предполагаемым приездом Путина в город в социальных сетях обсуждается гипотетическая возможность переименования города - вновь в Сталинград. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле таких обсуждений не велось.
- ВЦИОМ в среду опубликовал результаты опроса жителей Волгограда, 67% опрошенных высказались против переименования в Сталинград, за - только 26%.
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