В Волгограде перед приездом Путина установили бюст Сталина

В Волгограде в преддверии 80-й годовщины победы СССР в Сталинградской битве открыли памятники советскому диктатору Иосифу Сталину и маршалам Георгию Жукову и Александру Василевскому. Они представляют собой бюсты, установленные на постаментах высотой с человеческий рост у музея-панорамы "Сталинградская битва", сообщает Кавказ.Реалии.

Почётный караул возложил цветы к памятникам. В церемонии, как сообщает ТАСС, приняли участие почётные граждане города-героя Волгограда и представители детско-юношеского движения "Юнармия", а также ветераны войн в Афганистане и Чечне.

Председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин в своём выступлении назвал Сталина, Жукова и Василевского "архитекторами Сталинградской победы". "Сегодня в недружественных странах ломают наши памятники, ломают памятники все, которые связаны с именем советского солдата. В нашей стране взят другой курс - на сохранение памяти о Великой Отечественной войне", - сказал Блошкин.

О намерении властей Волгограда установить бюсты советскому вождю и военачальникам времен Второй мировой войны стало известно в конце января. При этом памятник Сталину стал вторым в городе – в декабре 2019 года местные коммунисты установили скульптуру на территории областного комитета КПРФ.

2 февраля, как ожидается, Волгоград по случаю годовщины победы в Сталинградской битве посетит президент России Владимир Путин. Перед его приездом местные власти приняли ряд мер безопасности, которые жители города назвали беспрецедентными.