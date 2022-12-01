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В Волгограде по ошибке задержали подростка силой – во второй раз

Врачи оказывают помощь Александру К. в отделе полиции

Волгоградские полицейские по ошибке задержали 14-летнего Александра К. с применением силы. Это случилось во второй раз: в августе полицейские приняли его за закладчика наркотиков и избили. После этого подросток наблюдается у психолога, врач советует семье временно переехать.

Мать школьника рассказала Кавказ.Реалии, что, по словам сына, его задержали двое мужчин в гражданской одежде. Они сначала окликнули подростка, а когда тот, испугавшись, побежал, догнали, повалили на землю, надели наручники и посадили в автомобиль без опознавательных знаков. Позже врачи диагностировали у подростка закрытую травму органов и ушиб мягких тканей.

Родители подали заявление в Следственный комитет, тот начал проверку. Полицейские подтвердили, что задержали ребёнка по ошибке и применили к нему силу. В МВД также сообщили, что уведомили родителей Александра К. о задержании. Мать подростка утверждает, что её не уведомляли – о том, что сын находится в отделе полиции, она узнала от его бабушки, которая сумела дозвониться до внука.

В отделе полиции Александру К. стало плохо, он задыхался, его рвало, также рассказала его мать. К нему вызвали врачей. От матери и медиков полицейские требовали подписать некие бумаги – делать они этого не стали.

Полицейские уже задерживали Александра К. в августе 2022 года, приняв его за закладчика наркотиков. При задержании подростка избили. Тогда врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей носа со смещением, кровоподтёки, травму глаза и многочисленные ушибы. После освещения случившегося в СМИ в отношении полицейских возбудили уголовное дело.

По словам матери Александра К., после первого ошибочного задержания у подростка серьёзная психологическая травма. Он наблюдается у психолога. Врач настоятельно рекомендует семье хотя бы на время сменить место жительства.

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