В Волгограде после налёта беспилотников загорелся НПЗ "Лукойла"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на территории завода на юге Волгограда после атаки беспилотников.

Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь. Astra проанализировала кадры очевидцев и пришла к выводу, что горит завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Красноармейском районе Волгограда. Об ударе по НПЗ также сообщают украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки пишет, что возгорание зафиксировано в районе установки ЭЛОУ АВТ-1 – комплекса первичной переработки нефти мощностью шесть млн тонн в год.

"Лукойл – Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. ВСУ не раз атаковали предприятие. Согласно подсчетам Astra, это как минимум девятая атака на это НПЗ за все время полномасштабной войны.

Помимо завода, по словам Бочарова, была повреждена квартира в жилом доме. Кроме того, беспилотник упал на территорию детского сада. Никто не пострадал.

Минобороны России отчиталось о 108 сбитых украинских беспилотниках за ночь, в том числе 49 – над территорией Волгоградской области.