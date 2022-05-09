В Волгограде появилось антивоенное граффити с гробами

В Волгограде появилось граффити с рядами гробов и надписью "Цинк наш". В углу рисунка изображена буква "Z", которая является символом российской военной агрессии в Украине.

Фотографию работы выложил волгоградский уличный художник, работающий под псевдонимом Philippenzo Madonnaro. В комментарии он назвал Россию страной-агрессором.

"Очевидно, что никакая победа в этой абсолютно бессмысленной и бесславной войне Россию не ждёт, а её главными "достижениями" станут несмываемый позор, изоляция, долги, нищета и десятки тысяч загубленных и искалеченных жизней, душ и тел. Тел, которые Родина даже не признаёт и забирает домой с большой неохотой", - подписал автор фото своей работы в инстаграме.

Судя по постам в телеграм-канале художника, граффити с гробами он нарисовал вечером перед 9 мая.

В разных городах России в понедельник появились антивоенные граффити и листовки. Рисунки были нарисованы в рамках акции "Они воевали не за это".

24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.