В Волгограде запретили все уличные мероприятия

Антитеррористическая комиссия Волгограда "на неопределенный срок" запретила все массовые мероприятия вне помещений. Решение объясняют опасностью беспилотников, хотя город подвергается ударам дронов уже как минимум два года, отмечают Кавказ.Реалии.

Ранее на этой неделе администрация Волгограда не согласовала митинг против блокировки мессенджера Telegram, который должен был состояться 15 марта. Власти предложили отложить мероприятие "до стабилизации обстановки".

Вскоре после этого состоялось заседание антитеррористической комиссии, которая приняла решение запретить любые мероприятия на открытом воздухе с 14 марта "с переносом их проведения в закрытые помещения". Текст документа опубликовала организатор митинга Варвара Луч.

"В Волгограде антитеррористическая комиссия собралась эксклюзивно РАДИ МЕНЯ и запретила любые массовые мероприятия! Решение их – это шедевр бюрократического абсурда: ни угрозы, ни фактов, просто "нельзя", – написала Луч в своем телеграм-канале.

Помимо этого, в документе сообщается, что организатор указала среди целей митинга в том числе защиту доступа к YouTube. По утверждению администрации Волгограда, YouTube является "ключевой площадкой, распространяющей фейки о специальной военной операции" (так российские власти официально называют войну в Украине). "Таким образом, цель митинга не отвечает принципу законности", – говорится в документе.

Позднее Луч написала, что митинг не состоится.