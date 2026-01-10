В Волгоградской области после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

В ночь на субботу 10 января после атаки украинских беспилотников в Октябрьском районе Волгоградской области загорелась нефтебаза. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

По словам губернатора, пожар начался "в результате падения обломков БПЛА". О жертвах и пострадавших не сообщается.

Речь, вероятно, идет о Жутовской нефтебазе. Об этом свидетельствуют фото и видео очевидцев и сообщение Южной транспортной прокуратуры России о перебоях с электричеством в поселке Октябрьский рядом со станцией Жутово. Сообщается также о возгорании подстанции в этом районе, пишет "Настоящее Время".

По данным Минобороны России, ночью и утром 10 января над территорией России, аннексированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей было сбито в общей сложности 67 украинских беспилотников. Волгоградская область в списке подвергшихся атаке регионов не упоминается.

По сообщению официального представителя Росавиации Артема Кореняко, аэропорты Волгограда, Геленджика, Краснодара и Чебоксар вводили временные ограничения на приём и выпуск рейсов.

В Белгороде и его пригородах после украинского удара по электроподстанции вторые сутки нет воды, электричества и тепла. Об этом массово сообщают местные жители в комментариях под публикациями губернатора Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте".

Россия в последние недели увеличила интенсивность ударов по объектам энергетики Украины. Украинские военные также наносят удары по объектам в России - НПЗ, нефтехранилищам, ТЭЦ.