В Волгоградской области при атаке дронов пострадали три человека

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о трёх пострадавших после атаки беспилотников на регион в ночь на 13 февраля.

В хуторе Ямы Среднеахтубинского района, по его словам, поврежден дом, пострадал 12-летний мальчик. В Красноармейском районе в больницу доставлены подросток 18 лет и женщина. В Волгограде дроны упали рядом с несколькими жилыми домами, повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Кроме того, обломки беспилотников упали на территории нескольких промышленных предприятий города и области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ ранен глава Чаусовского сельского поселения Погарского района. По его словам, удар нанесли по движущемуся автомобилю вблизи села Марковск Погарского района. Главе поселения оказали медицинскую помощь, автомобиль получил повреждения.

Минобороны России отчиталось о 58 сбитых украинских беспилотниках с 23:00 12 февраля до 7:00 13 февраля.