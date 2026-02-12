В Волгоградской области ВСУ атаковали склад боеприпасов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань после ракетной атаки в ночь на 12 февраля.

По его словам, возгорание произошло в результате "падения обломков". "Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет. В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань", – написал он. ПВР развернуты в Городищенском районном доме культуры и ДЮСШ.

Украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ пишут, что атакован склад Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России.

Утверждается, что детонация боеприпасов продолжается. По данным Astra, в Котлубани находится войсковая часть 57229/51 – крупный арсенал комплексного хранения боеприпасов.

В Тамбовской области в городе Мичуринск результате "падения беспилотников" ВСУ, как заявил губернатор региона Евгений Первышов, повреждены несколько зданий, загорелся магазин "Магнит", а также учебный корпус Промышленно-технологического колледжа. По предварительным данным, пострадали два человека, это не студенты колледжа.

Согласно анализу Astra, целью атаки был завод "Прогресс", выпускающий в том числе оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники. Рядом с ним находятся магазин "Магнит" и Промышленно-технологический колледж, сообщает "Настоящее Время".