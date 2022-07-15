В Вологде арестовали местного жителя по делу о "фейках" об армии

Суд в Вологде арестовал 61-летнего местного жителя подозреваемого по уголовному делу о "фейках" про российскую армию. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Вологодской области.

По версии следствия, подозреваемый публиковал "ложную информацию о Вооруженных силах России". В сообщении СК не уточняется, на сколько арестовали мужчину, обвинение ему пока не предъявлено.



По данным СМИ, речь может идти о местном жителе Владимире Румянцеве. На его странице во "ВКонтакте" есть публикации о погибших мирных жителях в результате российского вторжения в Украину, критические посты по отношению к властям России и репосты публикаций независимых СМИ.