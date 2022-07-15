В Вологде арестовали местного жителя по делу о "фейках" об армии

Суд в Вологде арестовал 61-летнего местного жителя подозреваемого по уголовному делу о "фейках" про российскую армию. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Вологодской области.
По версии следствия, подозреваемый публиковал "ложную информацию о Вооруженных силах России". В сообщении СК не уточняется, на сколько арестовали мужчину, обвинение ему пока не предъявлено.
По данным СМИ, речь может идти о местном жителе Владимире Румянцеве. На его странице во "ВКонтакте" есть публикации о погибших мирных жителях в результате российского вторжения в Украину, критические посты по отношению к властям России и репосты публикаций независимых СМИ.
- По подсчетам проекта "Сетевые свободы", в России возбуждено уже 70 уголовных дел о "фейках" о российской армии. Новая уголовная статья появилась после начала войны в Украине. По ней любая информация о военных действиях, которая отличается или не подтверждена официальными российскими источниками, считается ложной. В частности, дела возбуждали против людей, утверждавших, что в Украине в результате российских обстрелов гибли мирные жители. Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.
- В России вынесли как минимум три приговора по статье о "фейках". В первых двух случаях это были штрафы, первый реальный срок - семь лет лишения свободы - получил муниципальный депутат Алексей Горинов. Во время заседания совета депутатов он использовал термин "война", а не "специальная военная операция".
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