В Вологде отменили спектакль по произведению Линор Горалик

В Вологде отменён спектакль по произведению писательницы Линор Горалик "Агата возвращается домой". Показ был запланирован на 24 февраля в рамках театрального проекта "Тесла".

В сообщении организаторов спектакля говорится, что отменён он из-за наличия у Горалик статуса так называемого иностранного агента.

Минюст России объявил Горалик иноагентом в августе прошлого года. Ведомство тогда сообщило, что писательница выступала против войны России с Украиной, занималась пропагандой ЛГБТ-отношений и занималась сбором средств в поддержку Киева.

Линор Горалик – российско-израильская писательница. В 1989 году уехала в Израиль. С 2000 по 2014 годы жила и работала в Москве. После российской аннексии Крыма вернулась в Израиль.

С начала войны России против Украины Горалик ведёт проект ROAR, собирая антивоенные стихи, прозу и музыку, и проект "Новости 26" о российской политике для подростков. Оба ресурса заблокированы в России.

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