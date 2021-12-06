В Вологде полицейского осудили условно за избиение задержанного

Суд в Вологодской области приговорил к трем годам условно полицейского из поселка Кадуй Александра Мигачева. Он был признан виновным в избиении задержанного. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Из материалов дела следует, что в августе 2020 года Мигачев в отделе полиции избил мужчину, задержанного за распитие спиртного на улице. Полицейский нанес несколько ударов кулаком в висок, а затем применил электрошокер, после чего - поставил ногу на поясницу потерпевшего, который лежал на полу, стал сдавливать его тело и снова бить электрошокером.

Мигачев вину не признал. В суде он заявил, что удары потерпевшему не наносил, а электрошокер не применял. Врач анестезиолог, который дежурил в тот день и принимал потерпевшего, подтвердил в суде, что телесные повреждения у потерпевшего - это следы от электрошокера.

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За подопечного заступился начальник отделения участковых уполномоченных полиции кадуйского райотдела. Он охарактеризовал Мигачева, как исполнительного и дисциплинированного работника, и заявил, что "любая женщина позавидует такому отцу и мужу". Однако к показаниям коллег Мигачева суд отнесся критически и расценил их как стремление помочь ему избежать уголовной ответственности.