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В Вологде военного пенсионера оштрафовали за антивоенные картинки

В Вологодской области суд оштрафовал 64-летнего военного в отставке Николая Смышляева на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщается в паблике "Великий Устюг Инфо" во "Вконтакте".

Поводом для вынесения решения стали картинки с надписью "нет войне" в комментариях в соцсети. В суде Смышляев говорил, что относится к российской армии с уважением: в 1980-1981 годы он участвовал в боевых действиях в Афганистане, в связи с чем у него "выработалось неприятие войны".

Смышляев служил в армии более 18 лет. После выхода на пенсию он занимался воздвижением памятников и мемориальных досок героям Великой Отечественной войны.

К концу мая по принятой в марте после российского вторжения в Украину статье о "дискредитации" Вооруженных сил России обвинили более двух тысяч россиян, их оштрафовали на сумму свыше 25 миллионов рублей. По статье о распространении "фейков" об армии России возбуждено 52 уголовных дела. Обвиняемым по ней грозит до 15 лет лишения свободы.

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