В Вологде замначальника колонии приговорили к 8 годам заключения

Суд в Вологодской области приговорил бывшего заместителя начальника исправительной колонии №17 в Шексне к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным по делу о взяточничестве. Об этом сообщает в региональное управление Следственного комитета.

По версии следователей, сотрудник ФСИН в течение шести лет - с 2014 по 2020 годы - получал деньги за покровительство фирмы из другого региона, помогая заключать контракты на поставку товаров для нужд колонии.

Замначальника ИК-17 задержали в августе этого года. Во время расследования дела следствие работало в нескольких регионах: Вологодской, Московской, Саратовской, Ивановской, Владимирской областях, в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Беларуси. Имущество и машина осужденного арестованы.