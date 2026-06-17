В Воркуте демонтировали памятный знак заключённым ГУЛага

Власти города Воркута демонтировали памятный знак жертвам ГУЛага с именами заключённых, погибших в Воркутинских лагерях в советские времена. Об этом сообщило в среду государственное агентство ТАСС, отметив, что памятник снесли по просьбе участника войны в Украине.

Памятный знак был установлен на старом кладбище поселка Юр-Шор в 2010 году. На табличке указаны 33 фамилии, на памятнике также присутствовал герб Украины. Многие заключённые были жителями западной Украины.

В июне на памятник пожаловались участники войны России с Украиной, заявив, что он увековечивает память "пособников нацистов". В частности, участник войны и депутат горсовета Воркуты Григорий Дышлык заявил: "Горькая правда о преступлениях нацистов и их пособников не должна быть утеряна". По его словам, "место захоронения достаточно отметить на карте. А памятный знак с этого места убрать - незачем ему находиться в нашем городе".

Администрация Воркуты заявила, что после проверки архивных данных установила, что на кладбище похоронены в том числе члены Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов. 15 июня памятник демонтировали, известно об этом стало сегодня.

Как отмечает "Мемориал", Юр-Шор - одно из главных мест памяти Воркутинского лагерного комплекса. С 1944 года до середины 1950-х здесь хоронили заключённых Воркутлага и Речлага. Могилы отмечали не именами, а номерными табличками. Там же были похоронены участники восстания заключённых Речлага 1953 года.

Запрещённый российскими властями "Мемориал" отмечает, что памятный знак был сооружён при участии городской администрации на средства предприятий и частных лиц Республики Коми. В организации отмечают, что украинских заключённых "советская система осудила по политическим статьям к большим срокам за связи с Украинской повстанческой армией и Организацией украинских националистов - организациями, боровшимися против советской власти за суверенитет Украины. Многим из перечисленных на памятнике в 1944–1945 годах было, судя по всему, 12–15 лет".

В последние годы в ряде российских городов были демонтированы памятники жертвам репрессий, иногда решения об этом официально принимали власти, иногда демонтаж осуществлялся неизвестными без какого-либо официального обоснования.