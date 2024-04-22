На предприятии в Воронеже произошёл пожар – трое погибших

В Воронеже на электромеханическом заводе утром в понедельник произошёл крупный пожар в одном из цехов. МЧС сообщает, что погибли три человека, ещё два пострадали. Пожар был потушен.

РИА "Новости" уточняет, что возгорание произошло по адресу улица Солнечная, 33. Там располагается электромеханический завод "ЭНИКмаш-В". ТАСС сообщает, что горел цех по производству электрооборудования. По данным МЧС, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Причина возгорания неизвестна.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Есть разрушения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует. В России также участились случаи повреждений и поджогов объектов критической инфраструктуры.