В Воронеже отменили решение судьи, отказавшейся штрафовать пикетчика

Воронежский областной суд отправил на пересмотр административное дело активиста Дмитрия Щербатюка, который в апреле провел пикет с плакатом "Остановите войну" у здания правительства региона. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на информацию на сайте суда.

Ранее на активиста составили протокол по статье о дискредитации российской армии. Однако судья Ленинского районного суда Мария Козьякова прекратила дело. Она объяснила это тем, что в России "не объявлено состояние войны", поэтому вывод о том, что Щербатюк дискредитировал использование Вооруженных сил России при проведении так называемой специальной военной операции основан на предположении.

Судья Козьякова ранее уже отказывалась штрафовать троих задержанных во время акции против мобилизации. Она вынесла постановление по делу Щербатюка 29 июня. На решение обратили внимание журналисты, а 10 июля полиция срочной телеграммой вызвали Щербатюка в областной суд на апелляцию. Сам он, по данным телеграм-канала SOTAvision, уехал из России и не был на заседании.