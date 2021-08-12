В Воронеже взрыв в автобусе: 14 пострадавших 

В Воронеже в рейсовом автобусе произошёл взрыв, сообщает издание Baza. Пострадали 14 человек, все они госпитализированы. Одной из пострадавших, как сообщается, взрывной волной оторвало ноги.

На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и эксперты-криминалисты. В данный момент обломки автобуса исследуют на предмет оставшихся на них взрывчатых веществ.

По данным источника агентства "Интерфакс", причиной взрыва стало газовое оборудование. Якобы в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше, из него произошла утечка.

При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе, а автобус взорвался на остановке, когда в него садились люди.

На видео взрыва также не заметно никаких баллонов, которые были бы установлены на крыше транспортного средства.

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